Азаров звільнив чотирьох чиновників з Кабміну
17:21, 18 січня 2011Політика
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Розпорядження - на сайті уряду
Кабінет міністрів прийняв низку рішень про звільнення посадовців уряду.
Відповідні розпорядження №№ 21-24 від 17 січня розміщено на сайті Кабміну.
Зокрема, Марту ГОРИНЬ звільнено з посади першого заступника голови Державної інспекції навчальних закладів у зв’язку зі скороченням посади, Владислава ГОРБАНЯ - з посади заступника начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки за власним бажанням, Олега ОГОРОДНИКА - з посади заступника начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки за власним бажанням, Тараса ПОЛІЩУКА - з посади заступника начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки за власним бажанням.
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