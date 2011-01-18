Азаров звільнив чотирьох чиновників з Кабміну

Кабінет міністрів прийняв низку рішень про звільнення посадовців уряду.

Відповідні розпорядження №№ 21-24 від 17 січня розміщено на сайті Кабміну.

Зокрема, Марту ГОРИНЬ звільнено з посади першого заступника голови Державної інспекції навчальних закладів у зв’язку зі скороченням посади, Владислава ГОРБАНЯ - з посади заступника начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки за власним бажанням, Олега ОГОРОДНИКА - з посади заступника начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки за власним бажанням, Тараса ПОЛІЩУКА - з посади заступника начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки за власним бажанням.