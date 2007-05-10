Ющенко вимагає не обговорювати Указ про розпуск парламенту, а виконувати його

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від політичних партій, представлених у Верховній Раді, не обговорювати Указ про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів, а виконувати його.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому Президент наголосив сьогодні під час зустрічі з представниками робочої групи з питань виходу з політичної кризи та проведення дострокових виборів.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що змінами до Конституції 2004 року був “розмінений пакет балансів”: повноваження Президента були радикально зменшені, але взамін цього він отримав право у випадку порушення Конституції розпускати парламент. “Сьогодні, керуючись своєю функцією, клятвою, присягою, я вчинив такий крок. Він може бути кимсь оскаржений, але всіма виконуватися. І на сьогоднішньому етапі дискусії я просто вимагаю: всі сторони повинні не обговорювати цей Указ, а виконувати!”, - заявив В.ЮЩЕНКО. При цьому він додав, що розпуск парламенту через відповідний Указ Президента є виключно легітимною нормою використання Президентом своїх прав.

“Я за правову дорогу вирішення цієї проблеми, але хочу відверто сказати в колі політиків, які утримуються на податки громадян і першою функцією яких є вирішення конфліктних політичних ситуацій, – ви повинні бути ефективними. Ми маємо сьогодні класичну політичну кризу, в основі якої лежить парламентська криза. Доки ми будемо мати таку конструкцію парламенту і такий механізм формування коаліції, Україну буде трусити такими кризами”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив, що домовленість з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ полягала в тому, що було б дуже добре, якби до політичного рішення про розпуск ВР були залучені всі політичні сили парламенту, тому що єдиним свідченням того, що сторони виходять з політичної кризи з порозумінням, є консолідоване рішення політичних сил. “Не законодавче рішення ВР потрібне сьогодні, щоб провести дострокові вибори, а політичне рішення тих сил, що сидять за цим столом”, - наголосив Президент.

За його словами, після рішення про проведення дострокових виборів дискусія повинна полягати в тому, який пакет спільних дій треба реалізувати, щоб ці вибори були проведені організовано, фінансово забезпечені, а також - які правові зміни треба зробити у тих чи інших нормативних актах.

Друге питання, за словами В.ЮЩЕНКА, це дата виборів, принцип установлення якої визначений в Конституції. “В чому суть компромісу? Якщо політичні сили приходять до того, що нам треба ще 10 днів для внесення змін до законодавства, і треба відкрити сесію парламенту і запросити до зали депутатів опозиції – я готовий призупинити Указ, дати можливість організуватися Верховній Раді, прийняти на одному засіданні відповідні зміни, до яких ви консолідовано приходите. І дружно ідемо на вибори”, - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він додав, що доки політичні сили до сьогоднішнього дня не знайшли порозуміння з питань врегулювання кризи, єдиний спосіб її вирішити – провести дострокові парламентські вибори.

Віктор ЮЩЕНКО підтверджує свою готовність призупинити указ про розпуск парламенту, але не приймає "нульового варіанту". За словами Президента, має бути сформований «малий пакет» домовленостей, зокрема щодо фінансування виборів, щодо ЦВК, а також постанова парламенту про організаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, а також зміни до законодавства щодо імперативного мандату.

В.ЮЩЕНКО вважає, що може бути напрацьований і «великий пакет», в якому будуть зафіксовані домовленості щодо прийняття закону про регламент ВР, закону про Кабмін, а також щодо формування робочої групи з підготовки нової редакції Конституції.

При цьому, за словами Президента, у випадку, коли буде сформований “малий” або “великий” пакет домовленостей, «я виходжу на рішення про призупинення указу президента з однією метою, щоб вписатися в ті терміни проведення виборів і прийняття в сесійній залі тих рішень, які потрібні згідно з домовленостями, щоб зробити демократичні, прозорі парламентські вибори». «Підкреслюю, я готовий свою функцію виконати. Це знову моє право, це знову виключення, це знову крок доброї волі. Я готовий іти на цей крок, але від вас я прошу і вимагаю – ви повинні володіти ясним пакетом дій», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент також підкреслив, що не приймає «нульового варіанту». «Прошу записати всім – “нульового варіанту” не буде», - заявив В.ЮЩЕНКО. За його словами, прийняття “нульового варіанту” «нас відкидає до того, що було 22 березня, і ми залишаємося без жодних уроків». На його переконання, при “нульовому варіанті” - коли скасовується указ Президента і ВР скасовує своє рішення – “не буде жодного уроку для політиків”.

За словами В.ЮЩЕНКА, 8 місяців замість чітких переговорних процесів коаліція займалася тим, що намагалася узурпувати владу в країні.

На думку Президента, дострокові вибори приведуть до двох очевидних висновків - «очевидно, карта дуже не зміниться, хоча зміниться». Він також наголосив, що другим ключовим і фундаментальним висновком є те, що політичні сили, які прийдуть в наступний парламент, будуть «керуватися доброю волею і переговорним процесом». «Вже ніхто, вибачте, з мішком грошей не буде ходити по парламенту і формувати коаліцію більшості», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, буде «прищеплено українським політикам» норму, яка діє в європейських країнах і без закону про імперативний мандат, що політик має бути моральним і не переступати межу.