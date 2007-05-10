Чи готовий Ющенко ініціювати дострокові президентські вибори?
Відповідь Президента лідерові КПУ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає демагогією заяви про дострокові президентські вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з членами робочої групи щодо підготовки дострокових парламентських виборів.
Зокрема, лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО запитав у Президента, чи готовий він задля спокою і стабільності у державі зініціювати дострокові президентські вибори.
На це В.ЮЩЕНКО наголосив: „Демагогія не потрібна. Я зрозумів, Петро Миколайович, Ви мало коли дбали про стабільність у цій країні. І те, що Ви пропонуєте, Ви пропонуєте сценарій – у когось болять зуби, у когось карієс, найкращий спосіб позбутись болю – давайте голову вам ампутуємо”.
Президент вчергове наголосив, що Основний Закон передбачає лише чотири підстави для дострокової відставки глави держави, і жодної з них він не порушував. „Якщо мова йде про дестабілізацію в одному інституті – давайте керуватися правом. Якщо Президент України порушив чотири статті, які передбачені Конституцією, і нам потрібно робити президентські вибори – будь-ласка. Але якщо цього (порушень Конституції – УНІАН) немає, то давайте керуватись Конституцією”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО
„Ви у дурному сні не можете уявити, що Президент має право розпустити парламент, керуючись Конституцією України. Вам це неприйнятно. Ви це з 96-го року не можете визнати. А я хочу підтвердити: Конституція України є, і це імперативна норма Президента (розпуск Верховної Ради - УНІАН), і він це право сьогодні використовує. Ваш обов’язок, відповідно до закону і до Конституції, - виконати рішення, які випливають з цього указу. Я не хотів би, щоб це рішення обговорювалось”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.