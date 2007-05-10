Чи готовий Ющенко ініціювати дострокові президентські вибори?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає демагогією заяви про дострокові президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з членами робочої групи щодо підготовки дострокових парламентських виборів.

Зокрема, лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО запитав у Президента, чи готовий він задля спокою і стабільності у державі зініціювати дострокові президентські вибори.

На це В.ЮЩЕНКО наголосив: „Демагогія не потрібна. Я зрозумів, Петро Миколайович, Ви мало коли дбали про стабільність у цій країні. І те, що Ви пропонуєте, Ви пропонуєте сценарій – у когось болять зуби, у когось карієс, найкращий спосіб позбутись болю – давайте голову вам ампутуємо”.

Президент вчергове наголосив, що Основний Закон передбачає лише чотири підстави для дострокової відставки глави держави, і жодної з них він не порушував. „Якщо мова йде про дестабілізацію в одному інституті – давайте керуватися правом. Якщо Президент України порушив чотири статті, які передбачені Конституцією, і нам потрібно робити президентські вибори – будь-ласка. Але якщо цього (порушень Конституції – УНІАН) немає, то давайте керуватись Конституцією”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО

„Ви у дурному сні не можете уявити, що Президент має право розпустити парламент, керуючись Конституцією України. Вам це неприйнятно. Ви це з 96-го року не можете визнати. А я хочу підтвердити: Конституція України є, і це імперативна норма Президента (розпуск Верховної Ради - УНІАН), і він це право сьогодні використовує. Ваш обов’язок, відповідно до закону і до Конституції, - виконати рішення, які випливають з цього указу. Я не хотів би, щоб це рішення обговорювалось”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.