Ющенко: якщо компромісу не буде, рішення прийме РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір провести засідання Ради національної безпеки та оборони, якщо робоча група не досягне компромісу у питанні проведення позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками робочої групи з проведення виборів до Верховної Ради.

“Якщо і надалі я буду відчувати таку результативність вашого діалогу, я мушу призначити засідання Ради національної безпеки і там прийняти ті рішення, які дадуть змогу відповісти на дані питання”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що робоча група працює вже п’ять днів, а компроміс досі не знайдено.

За словами глави держави, “переговорний процес не безкінечний”, і тому робочій групі необхідно визначитися, скільки їй ще потрібно часу для знаходження спільних позицій.

“Давайте найближчим часом висловимося, що у нас є компромісний пакет, який потребує 10 днів чи 15 днів для того, щоб його сформулювати, внести у зал, одним днем проголосувати, закрити засідання Верховної Ради і піти на вибори. І тоді приймати відповідну постанову Верховної Ради, просити Президента переглянути указ в частині дати і відтермінувати дату проведення дострокових виборів”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що дехто робить усе можливе для того, щоб зірвати проведення виборів. В.ЮЩЕНКО наголосив, що “добре розуміє, що комусь політична криза – це мать родная”.

“Але я звертаюся до конструктивних сил, які несуть політичну відповідальність як зі сторони більшості, так і зі сторони меншості: колеги, це є предмет прямих політичних домовленостей”, - сказав він.