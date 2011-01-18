БЮТ: Азаров зірвався, отже Тимошенко на правильному шляху

Слова Азарова про некомпетентність Тимошенко свідчать про те, що, як політик, вона перебуває на правильному шляху.

Про це йдеться у заяві БЮТ, оприлюдненій на сайті блоку.

“Нападки з боку прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА на адресу лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО свідчать лише про те, що як політик, ТИМОШЕНКО на правильному шляху. Це той самий випадок, коли кажуть: хула, що похвала.

Прикро лише, що від дискусії по суті Микола Янович скотився до банального хамства, ганебного для нього і як для політика, і як для персони, що за паспортом значиться, чоловічої статі”, - сказано у заяві.

У БЮТ вважають, що, “перш ніж звинувачувати Юлію ТИМОШЕНКО, АЗАРОВ мав би дати відповідь на питання, поставлені до нього в низці журналістських розслідувань щодо фонду «Професіонал», про конфлікт інтересів у зв’язку з перерахуванням 150 млн. грн. на спорудження хокейних майданчиків тощо”.

“Щодо професійних “здібностей”, то прижиттєвим пам’ятником Миколі АЗАРОВУ стали гори гречки по 25 гривень за кілограм, а про азаровщину, як сплав некомпетентності та корупції, вже навіть написано цілу статтю у “Вікіпедії”, - наголосили у БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО щодо емісії гривні, проведеної урядом і Нацбанком.

«Давайте говорити точно, це заявляє (щодо емісії – УНІАН) не опозиція, а пані ТИМОШЕНКО. Тому що окрім як від ТИМОШЕНКО подібні дурниці ні від кого більше не чув. Я дозволю собі висловитися дуже різко, оскільки ця людина перейшла всі елементарні межі відповідальності. Коли вона відкриває рота, краще закрити вуха, і, по суті, Ю.ТИМОШЕНКО - це непорозуміння української політики», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, екс-прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО є непідготовленою людиною, щоб обіймати найвищі державні посади, і «чисто випадково опинялася на цих посадах». «Те, що вона створила з економікою, і те, що ми зараз змушені розхльобувати, це найжахливіше, що можна було зробити для українського народу», - сказав прем`єр.