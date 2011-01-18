БЮТ: Азаров зірвався, отже Тимошенко на правильному шляху
Про паспорт, гречку та фахівців
Слова Азарова про некомпетентність Тимошенко свідчать про те, що, як політик, вона перебуває на правильному шляху.
Про це йдеться у заяві БЮТ, оприлюдненій на сайті блоку.
“Нападки з боку прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА на адресу лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО свідчать лише про те, що як політик, ТИМОШЕНКО на правильному шляху. Це той самий випадок, коли кажуть: хула, що похвала.
Прикро лише, що від дискусії по суті Микола Янович скотився до банального хамства, ганебного для нього і як для політика, і як для персони, що за паспортом значиться, чоловічої статі”, - сказано у заяві.
У БЮТ вважають, що, “перш ніж звинувачувати Юлію ТИМОШЕНКО, АЗАРОВ мав би дати відповідь на питання, поставлені до нього в низці журналістських розслідувань щодо фонду «Професіонал», про конфлікт інтересів у зв’язку з перерахуванням 150 млн. грн. на спорудження хокейних майданчиків тощо”.
“Щодо професійних “здібностей”, то прижиттєвим пам’ятником Миколі АЗАРОВУ стали гори гречки по 25 гривень за кілограм, а про азаровщину, як сплав некомпетентності та корупції, вже навіть написано цілу статтю у “Вікіпедії”, - наголосили у БЮТ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО щодо емісії гривні, проведеної урядом і Нацбанком.
«Давайте говорити точно, це заявляє (щодо емісії – УНІАН) не опозиція, а пані ТИМОШЕНКО. Тому що окрім як від ТИМОШЕНКО подібні дурниці ні від кого більше не чув. Я дозволю собі висловитися дуже різко, оскільки ця людина перейшла всі елементарні межі відповідальності. Коли вона відкриває рота, краще закрити вуха, і, по суті, Ю.ТИМОШЕНКО - це непорозуміння української політики», - сказав М.АЗАРОВ.
За його словами, екс-прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО є непідготовленою людиною, щоб обіймати найвищі державні посади, і «чисто випадково опинялася на цих посадах». «Те, що вона створила з економікою, і те, що ми зараз змушені розхльобувати, це найжахливіше, що можна було зробити для українського народу», - сказав прем`єр.