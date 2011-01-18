Азаров: Україна не має стосунку до української бібліотеки в Москві

Кабінет міністрів України розгляне можливість створення в Москві української бібліотеки, яка буде у власності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні в ефірі «5-го каналу».

«Ми, думаю, таке питання розглянемо найближчим часом», - сказав він.

Коментуючи останні події навколо Бібліотеки української літератури в Москві, М.АЗАРОВ сказав: «З боку українського уряду, з боку Міністерства закордонних справ, посла України робляться всі необхідні дії для того, щоб бібліотека працювала і здійснювала всі свої дії відповідно до законодавства Росії».

Водночас він зазначив, що бібліотека є власністю московського уряду.

«До цієї бібліотеки Україна не має жодного стосунку. Наші дії були б зовсім іншими, якби це була наша бібліотека або співробітники були б громадянами України. Наші дії були б рішучішими і жорсткішими», - заявив прем`єр-міністр, підкресливши, що Кабмін може тільки рекомендувати російській стороні, щоб її дії в цій ситуації «проходили відповідно до норм, які, на мій погляд, є природними».

«Випадок цей викликає у мене безумовний жаль, і ми про це повідомили наших російських колег», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури в Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучені в рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.