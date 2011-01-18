Донеччани не зможуть провести референдум про недовіру ВР і Януковичу

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативній групі з організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо висловлення недовіри парламенту та Президенту України, утвореній на зборах громадян у Донецьку 6 грудня 2010 р.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне рішення ухвалив Центрвиборчком сьогодні на засіданні під головуванням заступника голови комісії Андрія МАГЕРИ.

4 січня 2011 року до ЦВК надійшло подання від 31 грудня 2010 року щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи, Центральна виборча комісія встановила, що 6 грудня 2010 року у місті Донецьку за адресою площа ім. Леніна відбулися збори громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, в яких відповідно до протоколу цих зборів узяли участь 211 осіб.

Учасниками зазначених зборів було схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму та затверджені формулювання питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум: "1. Чи підтримуєте ви дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VІ скликання?”; “2. Чи підтримуєте ви проведення дострокових виборів до Верховної Ради України в період 60 днів з дня оголошення результатів волевиявлення громадян на Всеукраїнському референдумі за народною ініціативою?”; “3. Чи підтримуєте ви дострокове припинення повноважень Президента України ЯНУКОВИЧА Віктора Федоровича?”; “4. Чи підтримуєте ви проведення дострокових виборів Президента України в період 60 днів з дня оголошення результатів волевиявлення громадян на Всеукраїнському референдумі за народною ініціативою?".

Ініціативній групі було відмовлено в реєстрації, зокрема, через невідповідність поданих документів вимогам закону про всеукраїнський та місцеві референдуми та роз’ясненню щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму.