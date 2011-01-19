Спрощенці дізнаються про свої податки через кілька місяців

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не вважає переслідуваннями допити учасників акцій протесту проти ухвалення Податкового кодексу в листопаді 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі «5-го каналу».

«Я ніколи не можу підтримати тих людей, які своїми діями завдають шкоди державі, завдають шкоду державному майну. Такі речі не можна заохочувати, ми відкриті для діалогу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що уряд створив робочу група, в рамках роботи якої повинні бути напрацьовані протягом декількох місяців нові принципи оподаткування підприємців, які працюють за спрощеною схемою оподаткування.