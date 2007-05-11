Ющенко ненадовго поїхав до Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Польщі для участі в енергетичному саміті.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО візьме участь в сесійних засіданнях енергетичного саміту на тему: "Енергетична безпека: критерії, загрози, шляхи запобігання кризовим явищам" та у засіданні на тему: "Стратегії розвитку національних енергетичних секторів та концепція транспортного коридору Середня Азія - Південний Кавказ - Центральна Європа". В рамках засідання передбачається мультимедійна презентація проекту нафтопроводу "Одеса-Броди-Гданськ".

У Кракові В.ЮЩЕНКО зустрінеться з главами держав-членів ГУАМ.

Також запланована зустріч з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ.

Цього ж дня В.ЮЩЕНКО повернеться до Києва. Міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК та віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ залишаться на другий день саміту.

Як повідомляв УНІАН, в роботі енергетичного саміту в Кракові візьмуть участь Президенти України, Польщі, Азербайджану і Грузії. Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ прийматиме в ці дні Президента Росії Володимира ПУТІНА і не зможе взяти участь в роботі саміту. Очікується, що Казахстан на саміті представлятиме міністр енергетики і мінеральних ресурсів Бактикожа ІЗМУХАМБЕТОВ. Також у саміті візьме участь Президент Литви.