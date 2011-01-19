Америка прислала до Києва «гінця»

В Україні з візитом перебуває заступник помічника міністра фінансів США

Київ. 19 січня. УНІАН. Сьогодні, 19 січня, у Києві з візитом перебуває заступник помічника міністра фінансів США з питань боротьби із фінансуванням тероризму і фінансовими злочинами Деніел ГЛЕЙЗЕР, який проводить зустрічі з урядовцями та керівниками банківського сектору з питання міжнародних санкцій щодо Ірану.

Як повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури Посольства США в Україні, у рамках зусиль Міністерства фінансів Сполучених Штатів із глобальної взаємодії, Д.ГЛЕЙЗЕР проводить консультації з посадовими особами уряду й закликає до активного втілення резолюції Ради Безпеки ООН № 1929, якою введено санкції щодо Ірану, а також наголошує на важливості подальшої і посиленої пильності для захисту міжнародної фінансової системи від зловживань з боку Ірану.

Перебуваючи у Києві, Д.ГЛЕЙЗЕР також поінформує представників уряду та приватного сектору про фінансові аспекти закону США щодо відповідальності за недотримання санкцій проти Ірану, який Президент Барка ОБАМА підписав у липні 2010 року, і повідомить про те, що фінансові установи інших країн, що продовжують вести справи із фізичними чи юридичними особами, на які вказують США, може бути позбавлено доступу до американської фінансової системи.

Після Києва Д.ГЛЕЙЗЕР відвідає столицю Албанії Тірану.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2010 року Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти Ірану з метою примусити його припинити свою ядерну програму, яка, як вважають країни Заходу, спрямована на розробку ядерної зброї.

Серед нових заходів, включених в резолюцію, – заборона на зовнішні інвестиції в іранське уранове виробництво, в роботи зі створення балістичних ракет, здатних нести ядерні боєзаряди, а також введення режиму обов`язкових міжнародних інспекцій іранських вантажних суден.