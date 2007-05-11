Луценко має фотографії найнятих для його вбивства кілерів
Політик заявляє про підготовку замаху
Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що має інформацію про підготовку замаху на нього.
Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Україна молода”, опублікованому сьогодні.
“Таку інформацію маю. Маю навіть фотографії акту передачі грошей i «трасу» транзиту кілерів з однієї із сусідніх держав до одного із серйозних українських мегаполісів. Я маю цю інформацію, мають i наші партійні служби безпеки”, - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.
Водночас він додав, що до державних спецслужб не звертається з цього приводу. “Просто як екс-міністр внутрішніх справ я знаю, що серйозне замовлення не може бути упереджене”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. “Але, з іншого боку, маючи певну інформацію, я роблю певні кроки...”, - додав лідер “Народної самооборони”.
За його словами, “моя ситуація дуже проста: мій захист - це, по-перше, підтримка людей, а по-друге, певні превентивні кроки щодо замовників. Бо виконавця неможливо зупинити. Це аксіома”. “А як ці превентивні кроки робляться... Якщо в когось є проблеми, я їм пораджу”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.