Луценко має фотографії найнятих для його вбивства кілерів

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що має інформацію про підготовку замаху на нього.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Україна молода”, опублікованому сьогодні.

“Таку інформацію маю. Маю навіть фотографії акту передачі грошей i «трасу» транзиту кілерів з однієї із сусідніх держав до одного із серйозних українських мегаполісів. Я маю цю інформацію, мають i наші партійні служби безпеки”, - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він додав, що до державних спецслужб не звертається з цього приводу. “Просто як екс-міністр внутрішніх справ я знаю, що серйозне замовлення не може бути упереджене”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. “Але, з іншого боку, маючи певну інформацію, я роблю певні кроки...”, - додав лідер “Народної самооборони”.

За його словами, “моя ситуація дуже проста: мій захист - це, по-перше, підтримка людей, а по-друге, певні превентивні кроки щодо замовників. Бо виконавця неможливо зупинити. Це аксіома”. “А як ці превентивні кроки робляться... Якщо в когось є проблеми, я їм пораджу”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.