Янукович повертається

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ має повернутися в Україну сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкриваючи засідання КМУ, повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня прем`єр-міністру України В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.

Того ж дня в прес-службі Кабінету міністрів повідомили, що дата повернення прем`єр-міністра з Іспанії в Україну поки що остаточно не визначена.