Янукович повертається
10:18, 11 травня 2007Політика
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Новину повідомив Азаров
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ має повернутися в Україну сьогодні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкриваючи засідання КМУ, повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, 8 травня прем`єр-міністру України В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.
Того ж дня в прес-службі Кабінету міністрів повідомили, що дата повернення прем`єр-міністра з Іспанії в Україну поки що остаточно не визначена.
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