"Фронт Змін" делегує своїх представників на Софійську площу

Представники політичної партії «Фронт Змін» візьмуть участь у віче до Дня Соборності України, що відбудеться на Софійській площі в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Фронту Змін", про це лідер партії Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив у листі до координатора Народного комітету захисту України Дмитра ПАВЛИЧКА.

А.ЯЦЕНЮК подякував за запрошення взяти участь у віче на Софійській площі.

«Цілком погоджуюся з Вами щодо епохальної символічності Злуки для української державності й нашого національного самовизначення. З огляду на величезне значення Свята Соборності України «Фронтом Змін» заздалегідь підготовлено акцію «Ми – єдиний народ», яка відбудеться 22 січня. Це, на жаль, унеможливлює мою особисту участь у мітингу на Софії», - йдеться у листі.

Водночас, зазначає А.ЯЦЕНЮК, «враховуючи роль Акту Злуки в українській історії й потребу продемонструвати суспільству єдність сил, які протистоять антиукраїнській, роз’єднувальній політиці чинної влади», «Фронт Змін» делегує для участі в мітингу своїх представників, зокрема члена бюро партії Лілію ГРИНЕВИЧ.

У прес-службі партії нагадують, в суботу, 22 січня, об 11.00 на Контрактовій площі, 2А відбудеться святкова акція з нагоди Дня Соборності «Ми – єдиний народ». У ній візьмуть участь керівники та активісти партій «Фронт Змін», «За Україну!», УРП «Собор» та представники парламентської фракції «Наша Україна – Народна Самооборона». Партія «Фронт Змін» подала відповідну заявку на проведення акції до Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Ю.ТИМОШЕНКО та представники інших демократичних сил закликали громадян прийти 22 січня на Софійську площу Києва для святкування Дня Соборності України. Акція розпочнеться о 14.00. Організатори передбачають участь у цьому віче близько 10 тисяч осіб.

Ініціативу Народного комітету захисту України з проведення віче підтримали всеукраїнські об’єднання "Свобода" та "Батьківщина", Європейська партія України, Конгрес українських націоналістів, партія “Реформи і порядок”, Українська народна партія, партія "Народна самооборона", багато громадських організацій, Українська православна церква Київського патріархату, Українська греко-католицька церква, інші.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН координатор Народного комітету захисту України Михайло РАТУШНИЙ висловив жаль, що окремі політичні партії, зокрема "Фронт Змін", не погодилися на пропозицію приєднатися до акції і проводитимуть власну. "Це дуже сумно, що хтось, а саме – ЯЦЕНЮК, буде проводити акцію на Контрактовій площі, яка не є таким історичним місцем, як Софія... Я думаю, що це не мудре рішення", - сказав він.