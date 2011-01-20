Янукович побажав Тимошенко успіхів у суді

Учора президент Віктор Янукович в ефірі CNN International пояснив причини порушення кримінальної справ відносно представників опозиції і запевнив, що хотів би почути виправдальний вирок у справі про зловживання екс-прем`єра Юлії Тимошенко. Втім, у разі підтвердження судом її провини, за словами президента, вона повинна понести покарання повною мірою. Про це пише "Коммерсантъ-Україна".

На цьому тижні телеканал CNN International транслює серію іміджевих сюжетів, присвячених Україні. За обхватом аудиторії новинна служба CNN займає перше місце в США і друге місце в світі (більше 200 країн, понад 200 млн. домогосподарств). 17 січня президент Віктор Янукович дав американському телеканалу інтерв`ю, яке вийшло в ефірі CNN International учора ввечері.

Серед іншого, журналіст Джим Кленсі попросив главу держави прокоментувати кримінальне переслідування лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. У відповідь Віктор Янукович несподівано висловився на підтримку екс-прем`єра. "Юлія Тимошенко знайде можливість захистити себе (в суді), і я – один з тих, хто зацікавлений у тому, щоб це відбулося. Я хотів би, щоб вона довела, що звинувачення проти неї неправдиві", - заявив він.

За словами президента, судове рішення не підлягає сумніву, а це означає коректність як виправдального, так і звинувачувального вироку. "Якщо суд визнає її винною, вона повинна буде понести відповідальність, як і будь-яка інша людина", - додав Віктор Янукович. Варто відзначити, що в іншій частині інтерв`ю глава держави визнав недосконалість існуючої судової системи. "Нам все ще належить реформувати судову систему, щоб подолати корупцію", - сказав президент.

У команді Юлії Тимошенко не вірять у щирість заяв глави держави. "Хіба можна повірити, що людина, яка особисто давала команду посадити Тимошенко, тепер щиро хоче, щоб вона довела свою невинність? Я цього навіть теоретично не допускаю! А в тому, що команда на переслідування Тимошенко надійшла від президента, я не сумніваюся ні хвилини, тим більше що генпрокурор Віктор Пшонка по наївності зізнався на прес-конференції, що виконує вказівки президента", - заявив заступник глави парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Соболєв.

Під час інтерв`ю журналіст CNN нагадав президентові про те, що, "на думку багатьох українців, нинішня стабільність завойована ціною демократії". Віктор Янукович відповів, що демократичні зміни останніх років незворотні: "Україна взяла курс на демократію і продовжить йти цим шляхом. А звинувачення (на адресу влади), які ми чуємо останнім часом, - це тимчасові невдачі".

Цікаво, що саме демократизація країни, на думку пана Януковича, є однією з головних причин порушення кримінальних справ відносно колишніх чиновників, що допустили у минулому порушення закону. "Ми повинні пояснити всім в Україні, що жити слід відповідно до закону, тому що верховенство права – одна з головних умов демократії. Звичайно, це відбувається болісно, і часто дуже політизується. Але ми пройдемо цей період", - заявив президент.

Ремарка журналіста, який вказав на "виборчий підхід" у виборі переслідуваних чиновників, до числа продемонстрованих CNN епізодів інтерв`ю Віктора Януковича не увійшла.