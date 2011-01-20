Кримінальні справи проти Луценка об'єднали в одну

Всі кримінальні справи проти екс-міністра Юрія Луценка об`єднали в одну.

Про це адвокат Луценка, Ігор Фомін заявив в ефірі 5 каналу.

"Судове слідство у цій справі було відновлене. Це 24 грудня минулого року. Цього понеділка вперше були проведені перші слідчі дії: нас познайомили з ухвалами слідчого про призначення експертиз, зі складом новим слідчої групи і з одним актом вже виконаної експертизи", - розповів він.

"Об`єднали ті справи, які в народі називалися "справа Ющенка", тобто той матеріал, який був виділений зі справи Віктора Андрійовича Ющенка про отруєння, на сьогоднішній день ці обидві справи об`єднані і розслідуються як одна справа", - уточнив Фомін.

"Він (Луценко) є звинуваченим у обох справах", - додав адвокат.

Фомін також повідомив, що "на власні очі умов, у яких Луценка утримують, не бачив".

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