Коаліція вимагає послання Президента негайно

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про річне послання Президента України про внутрішнє та зовнішнє становище України» (№3520).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 із 256 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

У постанові звертається увага Президента України на невиконання ним повноважень, які передбачені Конституцією України, зокрема пунктом 2 ст. 106, де йдеться про щорічне послання Президента до народу України та до парламенту.

Крім того, в постанові доручено голові ВР України Олександру МОРОЗУ невідкладно звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, щоб він терміново подав до парламенту щорічне послання про внутрішнє та зовнішнє становище України, і щоб воно було заслухано у ВР в першочерговому порядку.

Автор постанови Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ на засіданні зазначив, що це послання має обов’язково заслухати парламент, бо «тому що держава не може розвиватися без такого послання».

Як повідомляв УНІАН, 12 березня ц.р. заступник голови секретаріату президента Ігор ПУКШИН повідомив, що найближчим часом В.ЮЩЕНКО визначиться з конкретною датою виступу в парламенті з посланням. «Я сподіваюся, що до кінця місяця (березня – УНІАН) Президент виступить з посланням у парламенті», - сказав І.ПУКШИН.

2 квітня 2007 р. Президент України підписав Указ про проведення дострокових парламентських виборів 27 травня 2007 р. Депутати від коаліції оскаржили його в Конституційному Суді і КС почав провадження.

26 квітня Президент України підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.