Королевська бачить, що Азаров не в змозі впоратися з безробіттям

Безробіття в Україні зростає, і буде зростати ще більшими темпами через провальну економічну політику уряду, яка замість стимулювання економіки гальмує її розвиток надмірним фіскальним тиском. Так голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прокоментувала офіційну інформацію про те, що в 2010 році Україна втратила 106 тисяч робочих місць.

У переданому УНІАН коментарі Н.КОРОЛЕВСЬКА наголошує, що, на відміну від Європейського Союзу, в Україні існує величезна армія неофіційних безробітних, які не перебувають на обліку в центрах зайнятості, а, отже, не враховуються в офіційній статистиці.

На думку депутата, уряд не розуміє наслідків ряду декларованих ним реформ. Так, репресивний Податковий кодекс змушує припиняти діяльність приватних підприємців. Народний депутат прогнозує, що лише впродовж першого півріччя близько 150 тисяч малих підприємців закриють свої підприємства. А загалом, за підсумками року, армія безробітних збільшиться щонайменше на 200 тисяч чоловік.

Крім того, так звана «пенсійна реформа» у вигляді підвищення віку виходу на пенсію призведе до різкого зростання безробітних у віковій групі старшій за 45 років.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, діяльність уряду призводить до погіршення економічних показників, але при цьому чиновники продовжують жити у віртуальному світі, відірваному від реальності, де статистичні дані радикально розходяться з дійсністю. «Заяви чиновників про цілковите подолання безробіття впродовж одного року лякають, бо повністю позбутися безробіття можна лише примусовими роботами. Чи це те майбутнє, що його готують нам псевдореформатори?», - запитує Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що в докризовому 2007 року безробіття становило 6,9% при зростанні ВВП в 7,9%. Зростання ВВП в 2011 році очікується на рівні 4,5%, а зростання економіки повністю залежатиме від динаміки розвитку зовнішніх ринків. «У таких умовах обіцянки уряду довести безробіття до рівня нижчого за 1% просто економічно неграмотні», - вважає політик.

У народного депутата також викликають побоювання заяви про створення умов для переселення фахівців у регіони, які їх потребують. «В уряді не знайшли нічого кращого, як запозичити радянську систему примусового розподілу випускників вузів. Очевидно, там забули, що в умовах ринкової економіки методи командно-адміністративної системи працювати не можуть, а економічне стимулювання працює значно ефективніше за механізм змушування. Доти, доки в уряді звертатимуться до інструментарію минулого століття, Україна продовжуватиме займати останні місця у світових економічних рейтингах, а економіка України демонструватиме гнітючі показники», - застерігає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона переконана, що ситуацію у сфері зайнятості може врятувати стимулювання розвитку малого бізнесу. «Саме цей механізм є найбільш гнучким з огляду на створення нових робочих місць. В економічно розвинених країнах на малий бізнес припадає більш як половина всіх робочих місць в економіці», - наголошує депутат.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, кількість зареєстрованих безробітних в Україні, зокрема, в жовтні 2010 року становила 400,7 тисяч людей, у листопаді - 449,7 тисячі людей, а в грудні зросла на 31,8% - до 544,9 тисячі осіб.

18 січня 2011 року в Дніпропетровську віце-прем`єр міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив, що через рік в Україні безробіття не буде. С.ТІГІПКО відзначив: якщо в країні продовжуватиметься економічне зростання на рівні 4-5%, то з наступного року постане проблема браку робочих рук, зокрема представників робочих спеціальностей. “У нас сьогодні щодо низки регіонів є серйозні проблеми з робочою силою, зокрема на шахтах Луганська”, - наголосив віце-прем`єр.