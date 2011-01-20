Міліція не може підтвердити інформацію про «кровопролиття»

У МВС запевняють, що на сьогодні інформація про можливі заворушення у Києві під час святкування Дня Соборності підтвердження не знаходить.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з організаторами масових заходів, які заплановані на Софійській площі столиці 22 січня, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК.

«Міністр однозначно сказав, що це була оперативна інформація. На сьогодні відпрацьовані всі об’єкти, і на цей час вона не підтверджується – інформація є, але підтвердити на сьогоднішній день її ми не можемо», - сказав В.РАТУШНЯК.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК додав: “Поки що сказати про те, що вона (інформація) має підтвердження чи відпрацьовано все і немає підтвердження, ми не можемо”.

В.РАТУШНЯК зауважив, що міліція зробить усе від неї залежне, щоб масові заходи у Києві пройшли мирно. За його словами, очікується, що в різних частинах столиці різні політичні сили проведуть свої заходи за орієнтовною участю 60 тисяч осіб.

«Ми зробимо все і робимо все, щоб ці заходи пройшли мирно, у визначених місцях і у визначені терміни. Міліція ніяких силових заходів робити не буде. Ми закликаємо вас до співпраці: давайте допомагайте нам – якщо будуть виявлені порушники, вони притягатимуться до відповідальності адміністративної або кримінальної», - сказав В.РАТУШНЯК, звертаючись до організаторів акцій.

Водночас він запевнив, що “в жодному разі ніхто нікому ніяких перепон ставити не буде: якщо люди виявили бажання бути тут, нехай будуть”.

Також В.РАТУШНЯК заявив, що співробітники ДАІ не будуть пропускати несправні автобуси. «Це не моя прихоть, це закладено у Правила дорожнього руху. Не дай Боже, щоб повторилося те, що було у Дніпропетровську (йдеться про ДТП у Марганці у жовтні 2010 року на залізничному переїзді, коли загинуло 45 осіб – УНІАН)».

«Технічно справний транспорт буде їхати у місто Київ. Ніхто ніяких перешкод ставити не буде», - запевнив В.РАТУШНЯК.