БЮТ хоче письмових гарантій від Луценка і Кириленка

Блок “Наша Україна” має дати гарантії, що не блокуватиметься з Партією регіонів в новому парламенті.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН сказав заступник голоси Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО.

“Для нашої політичної сили не актуальне питання як нам працювати з Партією регіонів – я не бачу жодних підстав в тому, що БЮТ збереться після виборів створювати якусь більшість чи урядову коаліцію з Партією регіонів. Я думаю, що це актуальне питання для “Нашої України”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, БЮТ “союзники хотіли би мати певні гарантії, що позиція В’ячеслава КИРИЛЕНКА буде позицію партії, а не позицією Юрія ЄХАНУРОВА, який говорив про урядову коаліцію тільки з Партією регіонів”.

“В нас є певні сумніви, застереження і тому ми, звичайно, віримо, що “Наша Україна” виконає угоду, де чітко передбачено, як демократична коаліція на наступний день після виборів, а не через три місяці, буде формуватися”, - наголосив він.

М.ТОМЕНКО вважає, що для “Народної самооборони” це питання також актуальне, оскільки “лідер “Народної самооборони” кілька раз поривався вийти з уряду, а потім знову входив в уряд ЯНУКОВИЧА”.

За його словами, через це “Народна самооборона” також має підписати документ, відповідно до якого унеможливлюється співпраця з Партією регіонів у новому парламенті.

М.ТОМЕНКО наголосив, що у ВР нового скликання БЮТ піде в коаліцію з демократичними силами або залишиться в опозиції.