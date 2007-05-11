Луценко: на холєру мені приводити до влади «ширку»?!

«Народна самооборона» Юрія Луценка не розглядає переговори про створення об`єднання демократичних сил як самоціль для досягнення тієї чи іншої квоти, тієї чи іншої кількості депутатів, які пройдуть у парламент. Про це лідер політсили заявив у інтерв’ю виданню “Україна молода”. Луценко підкреслив, що принципова позиція НС у питанні блокування полягає у тому, що перш ніж підписувати документи про створення блоку з Нашою Україною, Луценко хоче отримати письмові гарантії нестворення широкої коаліції (Наша Україна та Партія Регіонів) у парламенті наступного скликання. "Ми наперед відмовляємося від будь-яких коаліцій з Партією регіонів, комуністами та соціалістами в наступному парламенті. Звісно, згодом між нами можлива співпраця, якісь тактичні спільні дії, але коаліція має бути сформована без цих людей, які тягнуть Україну в гірше минуле”, - сказав Луценко.

«Народна самооборона», підкреслив він, прийшла на ці переговори на запрошення «Нашої України», “ми не просилися на чужий віз”.

Водночас Луценко відкинув припущення, що саме його позиція заважає створенню блоку та у перспективі може “зарубати” саму ідею як таку. “Немає ніяких «зарубань». – Заявив Луценко. - Є серйозна розмова серйозних людей. Я не роблю жодних трагедій, просто ми ведемо чесну відкриту політику. Давайте говорити простими словами: Луценко має певну підтримку серед людей. Я готовий покласти цей авторитет, як я казав на з`їзді «Нашої України», на спільний вівтар. Але я не хочу, щоб цим скористалися ті пройдисвіти, які після виборів можуть подумати або потягнути до співпраці... (пауза). Не скажу з ворожими, скажу: з протилежними політичними силами. Вибачте, тоді я отримаю просто катастрофічну ситуацію, коли я змушений буду як чесна людина просто покласти свій мандат i піти з політики! Не лише з Верховної Ради, а взагалі з політики, бо виходить, що я привів до влади «ширку» — широку коаліцію. На холєру мені це потрібно?!

А висловлювання про можливість створення «ширки» знову лунають. – Додав Луценко - І відмова наших колег у понеділок публічно підписати заяву про неможливість співпраці з Партією регіонів — тому підтвердження”.