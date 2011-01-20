Льовочкін назвав «єдино можливу дату виборів до ВР»

Київ. 20 січня. УНІАН. Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що єдино можливою датою парламентських виборів є кінець 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

“Я хочу спростувати чутки, які поширюються деякими ЗМІ щодо моєї позиції у цьому питанні”, – заявив С.ЛЬОВОЧКІН. (як відомо, С.ЛЬОВОЧКІН є прибічником проведення парламентських виборів у березні 2011 року).

Дата виборів (жовтень 2012 року), відзначив він, передбачена у відповідному законопроекті.