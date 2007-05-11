Третьяков нагадав Луценку: поїзд вже пішов

Нардеп-нашоукраїнець Олександр Третьяков вважає, що перспективи створення передвиборчого мегаблоку Нашої України, Народної Самооборони та Правиці цілком залежать від розуміння лідерами двух останніх політсил нинішніх потреб України. “Якщо ”Народна самооборона” і ”Правиця” будуть керуватися державними інтересами, а не працевлаштуванням своїх лідерів, то шанси дуже високі, - заявив Третьяков в інтерв’ю Газеті по-українськи. - Якщо титульна партія блоку — ”Наша Україна”, то не треба диктувати якісь вимоги”.

“Блок — це крок до єдиної партії, - стверджує нашоукраїнець. - Після виборів ми мусимо об’єднатися в одну партію”. У відповідь на запитання, хто міг би очолити єдиний мегаблок (у разі його створення), Третьяков беззаперечно заявив: “Титульна партія — ”Наша Україна”. Тому очолить її лідер В’ячеслав Кириленко”.

Луценку у НУ на даному етапі вже майже нема чого ловити. “Ми запрошували Луценка в партію, - нагадав Третьяков. - Навіть казали, що є пропозиції обрати його лідером ”Нашої України”. Але тепер — все, поїзд пішов. З’їзд відбувся. У нас уже є лідер”.

І ніякий рейтинг не допоможе лідерові Народної Самооборони пом’якшити позицію Третьякова. "Спочатку Мороз торгувався за дуже високі посади, Тимошенко торгувалася, Порошенко торгувався за дуже високі посади,” — так він відповів на зауваження, що рейтинг Луценка міг би дати йому об’єктивні підстави поторгуватися за майбутнє працевлаштування.