Росія хоче задарма забрати у України недобудований крейсер?

Росія не купуватиме у України недобудований ракетний крейсер проекту 1164 "Україна" (колишній "Адмірал Лобов"), повідомляє видання "Аргументы Недели" з посиланням на джерело в Міністерстві оборони РФ. Проте Росія погоджується забрати корабель, якщо Україна віддасть його безоплатно.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2010 року президенти України й РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна». В.ЯНУКОВИЧ заявив, що глави держав домовилися про добудову за допомогою російської сторони крейсера «Україна», який стоїть у Миколаєві на Суднобудівному заводі імені 61-го комунара.

Після чого головком ВМФ Росії адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ заявив, що командування флоту вивчає можливість придбання недобудованого ракетного крейсера «Україна».

Верховна Рада 6 липня 2010 р. відмінила постанову про присвоєння ракетному крейсеру назви “Україна”. Як наголошувалося в пояснювальній записці до постанови, з урахуванням того, що добудова й прийняття ракетного крейсера до складу ВМС України не передбачені, недоцільно, аби крейсер носив назву “Україна”.

Як відзначають "Аргументы Недели", ступінь готовності крейсера - 95 відсотків. Утримання недобудованого корабля обходиться бюджету України в мільйон доларів на рік. Добудова і модернізація ракетного крейсера оцінюється в 50 мільярдів рублів.

«Весь цей час переговори про долю «України» велися в закритому форматі, відбувалися запеклі суперечки про ціну. Але як заявив «АН» високопоставлений чиновник, тепер усе вирішено, і українська сторона поінформована. Росія візьме «Україну» лише задарма, навіть не за ціною металобрухту. І лише після цього розглядатимуться різні варіанти участі українських компаній у добудові корабля», - відзначає російське видання.

Довідка УНІАН. Ракетний крейсер було закладено на державному підприємстві “Суднобудівний завод імені 61-го комунара” в Миколаєві у вересні 1984 року на замовлення Військово-морського флоту СРСР і спущений на воду в серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинено. У 1999 році було укладено новий контракт з Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.