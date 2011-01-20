Міліція затримала ще двох членів Тризуба

Правоохоронці 19 січня за підозрою у пошкодженні пам`ятника Сталіну у Запоріжжі затримали ще двох членів Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. Степана Бандери – Анатолія ОНУФРІЙЧУКА та Василя АБРАМІВА.

Про це УНІАН повідомила представник всеукраїнської організації "Жіноча Січ" Тетяна ТАРАСЕНКО.

Таким чином, за інформацією Т.ТАРАСЕНКО, на сьогодні у відділеннях міліції перебувають загалом 11 представників ВО “Тризуб”.

Т.ТАРАСЕНКО також зазначила, що до “тризубівців”, які перебувають у районних відділеннях Запоріжжя, досі не допускають ні адвокатів, які могли б надати юридичну допомогу, ні рідних. “Серед затриманих є молоді хлопці, студенти, і всі вони перебувають у дуже важких умовах ув’язнення, їхні рідні не мають жодної інформації про них", - заявила Т.ТАРАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ

28 грудня 2010 року невідомі зловмисники пошкодили бюст Сталіна, відрізавши йому голову.

У Новорічну ніч відбувся вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.