Бойко побачив у вибухах у Макіївці «банальне здирство»

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО переконаний, що правоохоронні органи України ліквідують «зачатки екстремізму».

Про це він сказав сьогодні на шахті «Полтавська» (ДП «Орджонікідзевугілля») в. Єнакієвому Донецької області, коментуючи вибухи в Макіївці, повідомила УНІАН керівник прес-служби ДП «Макіїввугілля» Віра ЛЯЩЕНКО.

За її словами, міністр назвав причиною вибухів у Макіївцівказавши, що те, що сталося, ніяк не пов`язане з господарською діяльністю ДП «Макіївугілля».

«Це здирство банальне. Тому що одержали записку, яка була приклеєна на будівлю міськвиконкому, з вимогою видати гроші, інакше вибухи будуть по всьому місту», - сказав Ю.БОЙКО.

Він переконаний, що «правоохоронні органи повинні швидко і ефективно втрутитися і припинити ось ці зачатки екстремізму, які так невластиві нашій країні і нашому регіону».

«Це якийсь негідник, який повинен бути швидко знайдений і знешкоджений», - заявив Ю.БОЙКО.