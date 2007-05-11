ЦВК хоче отримати гроші в обхід Януковича

ЦВК пропонує виділяти кошти на вибори без узгодження з Верховною Радою та урядом.

У четвер Центвиборчком опублікував постанову з переліком змін, які потрібно внести у виборче законодавство для проведення дострокових виборів у парламент, повідомляє Українська правдаз посиланям на "Комерсант-Україна".

"Змінами до виборчого законодавства займалася робоча група. Свої напрацювання вони передали в ЦВК, де вони два дні допрацьовувалися. Результатом і стала дана постанова", – повідомив заступник керівника прес-служби ЦВК Костянтин Хівренко.

Основним нововведенням є вимога до Державного казначейства виділити гроші на виборчу кампанію протягом трьох днів з моменту опублікування рішення про розпуск Верховної Ради.

При цьому казначейство не зобов`язане погоджувати необхідність виділення коштів ні з парламентом, ні з урядом.

Ще одним нововведенням стала відмова від голосування за відкріпними талонами.

Інші зміни носять технологічний характер. Зокрема, пропонується формувати окружні виборчі комісії (ОВК) за тим же принципом, що і на чергових виборах.

До складу ОВК (15-18 осіб) пропонується включати не більше трьох представників від політичних сил, що мають у парламенті свої фракції, і не більш одного – від інших партій-учасниць виборів.

Передбачено також, що у випадку бойкотування партіями формування ОВК і при недостатній кількості кандидатів для роботи в комісіях у ЦВК з`явиться право створювати комісії самостійно.

У пропозиції Центвиборчкому не фігурує Державний реєстр виборців, на формуванні і використанні якого на дострокових виборах наполягають представники коаліції.

В основу нового списку виборців повинен буде лягти список, за яким проходили вибори в березні 2006 року.

Запропоновані зміни будуть розглядатися робочою групою тільки в п`ятницю.

Проте деякі положення документа уже устигли викликати критику з боку народних депутатів.

Тарас Чорновіл (Партія регіонів) заявив, що пропоноване ЦВК вимога фінансувати вибори суперечить основному законові.

Сумнівається в прийнятті поправок до виборчого законодавства і народний депутат Михайло Волинець (БЮТ).