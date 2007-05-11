Тимошенко просить зупинити шантаж, залякування і хуліганські напади

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО просить правоохоронні органи розслідувати протиправні дії, що вчиняються у східних регіонах України проти опозиції.

Про це сказано у відкритому листі Ю.ТИМОШЕНКО на адресу секретаря Ради національної безпеки і оборони України Віталія ГАЙДУКА, генерального прокурора Святослава ПІСКУНА та міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА. Лист було розповсюджено сьогодні в УНІАН на прес-конференції одного з лідерів БЮТ Миколи ТОМЕНКА.

"Політичні сили, які входять до антикризової коаліції, продовжують штучно нагнітати напругу в українському суспільстві", - сказано в листі. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у тих регіонах, де є повна підтримка коаліції, до активістів опозиції застосовується шантаж, залякування, хуліганські напади, а часом і протиправні дії з боку представників правоохоронних органів. "У Донецькій області стають системними прояви агресії до тих, хто наважується мати й висловлювати власну думку", - зазначає лідер БЮТ. Зокрема, з 6 квітня по 3 травня на Донеччині було здійснено шість нападів на агітаторів БЮТ.

За її словами, представники Партії регіонів та інших партій коаліції на місцевому рівні встановлюють тверду диктатуру, вводять цензуру стосовно незалежних ЗМІ, а також застосовують репресії проти керівників місцевих організацій опозиційних партій. "Системні порушення прав громадян на одержання об`єктивної інформації, заборона окремим політичним силами проводити свої акції, закриття доступу до ЗМІ свідчать про те, що Партія регіонів уже почала активну підготовку до проведення позачергових виборів, однак перешкоджаючи праву громадян обирати вільно", - сказано у документі.

Ю.ТИМОШЕНКО просить РНБО розглянути цей лист на найближчому засіданні та розробити заходи політичного характеру, генпрокурора - вжити заходів з захисту громадян, а також зобов`язати органи внутрішніх справ порушити кримінальні справи й розслідувати факти вчинених проти громадян злочинів.