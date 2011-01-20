Азаров не хоче знижувати «мотивацію жінок народжувати»
18:42, 20 січня 2011Політика
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"Декрет" зараховуватимуть у стаж?
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступає за збереження врахування трудового стажу жінкам, які перебувають у декретній відпустці, в ході проведення пенсійної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Ми, безумовно, не повинні знижувати мотивацію жінок народжувати, і те врахування, яке зараз доводиться на так звану декретну відпустку, необхідно зберегти», - підкреслив М.АЗАРОВ.
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