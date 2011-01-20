У Луганську вимагали забрати руки від Бандери і Шухевича
Учасники акції підписали звернення
Сьогодні біля будинку Луганської облдержадміністрації відбулася акція протесту проти скасування указу Президента про присвоєння провіднику ОУН Степанові Бандері звання Героя України.
Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла під гаслом: «Колишнє Бандери та Шухевича – це героїчна Україна! Колишнє президента – це тюрма. А його сьогодення – це зрада національних інтересів!»
Учасники акції направили звернення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ і голові Луганської облдержадміністрації Володимиру ПРИСТЮКУ, в якому висловили обурення з приводу відміни указу президента про присвоєння С.Бандері звання Героя України.
Звернення підписали в.о. голови ЛОО ВО "Свобода» С.КОВАЛЕНКО, голова Луганської обласної філії Асоціації дослідників Голодоморів в Україні І.МАГРИЦЬКА, голова обласної організації Всеукраїнського товариства "Просвіта" В.СЕМИСТЯГА та інші.