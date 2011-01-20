У Луганську вимагали забрати руки від Бандери і Шухевича

Сьогодні біля будинку Луганської облдержадміністрації відбулася акція протесту проти скасування указу Президента про присвоєння провіднику ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла під гаслом: «Колишнє Бандери та Шухевича – це героїчна Україна! Колишнє президента – це тюрма. А його сьогодення – це зрада національних інтересів!»

Учасники акції направили звернення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ і голові Луганської облдержадміністрації Володимиру ПРИСТЮКУ, в якому висловили обурення з приводу відміни указу президента про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

Звернення підписали в.о. голови ЛОО ВО "Свобода» С.КОВАЛЕНКО, голова Луганської обласної філії Асоціації дослідників Голодоморів в Україні І.МАГРИЦЬКА, голова обласної організації Всеукраїнського товариства "Просвіта" В.СЕМИСТЯГА та інші.