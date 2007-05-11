Звернення Януковича заблукало у коридорах Єврокомісії?

Європейська комісія не отримувала звернень від прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА про допомогу у посередництві при вирішенні української політичної кризи.

Про це кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Кріштіана ХУМАНН.

“Ми не отримували такого звернення”, - сказала вона.

Водночас представник Єврокомісії додала, що в ЄС є “багато коридорів”, якими могло бути надіслано таке звернення, наприклад, Верховному представнику ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єру СОЛАНІ.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня прес-служба українського прем’єра повідомила про те, що В.ЯНУКОВИЧ звернувся до ЄС та Росії з проханням про посередництво у врегулюванні політичної кризи.