У Нашій Україні вважають Партію регіонів непоганими учнями

“За часів президентства Ющенка Україна стала демократичною, отримала свободу слова і стала на незворотний шлях до Європи”, - сказав в інтерв’ю “Газеті по-українськи” народний депутат п’ятого скликання Олександр Третьяков, повідомляє сайт Нашої України .

Нинішні політичні процеси він назвав “зміною поколінь”. “Оці Морози, Симоненки, Кінахи та інші — геть”, - додав народний депутат.

Відповідаючи на питання, яка найбільша помилка прем’єра Януковича, Третьяков повідомив: “Те, що він не зупинив своє оточення, яке займалося фальсифікаціями”.

“ Партія регіонів за своїм розвитком на пару років відстає від Ющенка і ”Нашої України”. Бачите, вони вже згодні на вибори. А ще тиждень тому казали, що ні. Вчаться...”, - зауважив він.

За його словами, Президент уже пішов на поступки коаліції і прем’єрові. “Першого разу він призначив вибори на 27 травня. Згідно з Конституцією, після виборів, протягом двох місяців, мають бути сформовані коаліція та уряд. Тому 1 серпня нова влада вже діяла б. Однак президент пішов на компроміс і переніс вибори на 24 червня, а готовий погодитися і на 8 липня, - підкреслив Олександр Третьяков. - Отже, формування влади завершиться до початку вересня. Почнеться затвердження бюджету на наступний рік, і в державі не буде проблем через вибори”.

“Натомість “регіонали” пропонують нам вибори 14 жовтня. Плюс два місяці — новий рік. Держава без бюджету, люди не знають, які будуть зарплати, області не можуть прийняти свої бюджети”, - додав він.

Олександр Третьяков також відзначив: “На цих виборах ”Наша Україна” отримає перевагу. Виборець за останній рік уже зрозумів, хто є хто”.