Запорізька облрада розцінила заяву колег як відродження неонацизму

Депутати Запорізької обласної ради прийняли звернення до українського народу, в якому розцінили заяви Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської обласних рад про можливість революції в Україні як спробу "відродження неонацизму в країні" й закликали українців "не допустити дестабілізації ситуації в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, звернення до українського народу "Про неприпустимість дій окремих політичних сил, спрямованих на дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні" було прийнято депутатами Запорізької обласної ради сьогодні на позачерговій сесії.

"Україну, на яку сьогодні дивиться вся світова спільнота, вкотре ганьблять неофашистські пропагандисти, які на догоду своїм політичним амбіціям навмисно нагнітають ситуацію в суспільстві", - пояснив необхідність ухвалення цього звернення перший заступник голови Запорізької облради Олександр КЛЕПАКОВ.

Після довгих дебатів, за звернення до українського народу "про необхідність припинення загрози відродження неонацизму в країні, збереження цілісності нашої держави, забезпечення стабільності та миру в суспільстві" проголосували 74 із 78 депутатів, які перебували в сесійному залі.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня 2011 року на сайті Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з`явилося повідомлення, що набуло чинності рішення Донецького окружного адмінсуду, який скасував указ про присвоєння С.Бандері звання "Героя України". Окрім цього, з сайту Президента України зник указ про присвоєння лідеру ОУН-УПА С.Бандері звання "Героя України".

Після цього три облради - Тернопільська, Івано-Франківська та Львівська - провели позачергові сесії, під час яких засудили рішення Президента. У своїй заяві вони застерегли, що це рішення може призвести до революції в Україні.