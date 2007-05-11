У Секретаріаті Ющенка дізналися, що Тимошенко збираються підірвати

Секретаріат Президента має у своєму розпорядженні матеріали, в яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві та схеми замахів на відомих українських політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерій ГЕЛЕТЕЙ.

За його словами, останнім часом до України прибули кримінальні авторитети, які мають контакти з політтехнологами як українськими, так і з закордонними.

Як зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ, в цих записах (звідки вони отримані і від кого, він відмовився повідомити) розписані сценарії «деяких подій і на декілька місяців вперед».

Так, зокрема, він поінформував, що в отриманих документах містяться, в тому числі, план нападу групи молодиків у 2004 році на людей, які знаходились під стінами ЦВК.

Крім того, в документах вказано, зокрема, як, хто і коли мав дестабілізувати у взаємовідносини між лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та членом “Нашої України” Петром ПОРОШЕНКОМ.

За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, також у матеріалах розписані шляхи пересування Президента, його родичів, дати та місця, коли глава держави здійснюватиме офіційні поїздки.

Також в документах містяться плани підготовки замахів, зокрема, на Ю.ТИМОШЕНКО - або шляхом вибуху, або в інший спосіб.

Крім того, у розписаних схемах чітко вказується, хто, коли, яким чином і яку інформацію має виконувати.

На переконання В.ГЕЛЕТЕЯ, досвід його роботи в правоохоронних органах дозволяє стверджувати, що всі ці схеми готувалися на високому професійному рівні.

За його словами, в документах також міститься інформація про можливі замахи на Юрія ЛУЦЕНКА та Давида ЖВАНІЮ, тобто, як пояснив він, стоїть прізвище Ю.ЛУЦЕНКА, а напроти - знак питання і хрестик, або стоїть прізвище Д.ЖВАНІЇ – і знак питання та хрестик.

Як зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ, в Секретаріаті Президента вже є офіційна інформація щодо окремих політтехнологів, які після спілкування з кримінальними авторитетами потрапляли на бесіду «до високих кабінетів». Яких саме, він також не уточнив.

За його інформацією, в отриманих матеріалах містяться певні «поради» щодо підготовки та використання рейтингів політиків та опитувань.

Як зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ, в отриманих документах є і багато даних про бізнес вбитого у Києві російського бізнесмена Максима Курочкіна, при цьому в контексті останнього зустрічається слово «дерибан».

Він також зауважив, що прізвище Ю.ТИМОШЕНКО фігурує практично на кожному третьому-четвертому аркуші матеріалів як фігурант номер один, як опозиційний політик.

В контексті сказаного він наголосив, що всі ці матеріали, частину з яких було знайдено на окремих маловідомих інтернет-сайтах, буде передано до СБУ для того, щоб та провела відповідне розслідування.

Говорячи про Ю.ТИМОШЕНКО, він додав, що мав з нею розмову з приводу отриманої відносно неї інформації, і під час цієї розмови вона повідомила йому, що має практично таку саму інформацію, яку отримала з інших джерел.