Наша Україна: дата виборів залежитиме від регіоналів

Якщо учасники робочої групи (з боку антикризової коаліції) не відмовляться від спроб забалакати виборчий процес, це, на думку Нашої України, означатиме, що вони в принципі не готові до діалогу. В такому разі немає жодних причин для ще одного перенесення дати виборів, йдеться у заяві партії, розміщеній на сайті НУ, і вони мають відбутися у встановлений Указом Президента термін – 24 червня.

Наводимо текст заяви Нашої України:

"Свідоме затягування правлячою коаліцією та урядом діяльності робочої групи з підготовки парламентських виборів свідчить про наміри коаліції і далі зривати виборчий процес, прикриваючись безкінечними переговорами.

Тиждень тому Президент і прем’єр-міністр доручили робочій групі узгодити дату дострокових виборів і пакет документів, необхідних для їх проведення. За таких обставин Президент і опозиція могли б заради досягнення суспільної згоди ще раз піти назустріч коаліції і погодитися на один-два тижні перенести дату дострокових виборів.

Проте як своїми діями, так і своїми заявами, представники Партії регіонів, комуністів та соціалістів демонструють, що вони не залишили спроб уникнути відповідальності перед Українським народом на дострокових парламентських виборах. Саме так можна розуміти істеричні заяви коаліціянтів про незаконність актів Президента, які насправді ніхто не скасовував і які, згідно Конституції, є обов’язковими для виконання на всій території України, або вигадки, наче хтось заважає партіям коаліції готуватися до виборів.

“Наша Україна” завжди була готовою до діалогу, але ніколи й нікому не дозволить використовувати цю готовність для втягування країни в багатомісячну парламентську кризу. Турботу за свої крісла людей, які замість обіцяного “покращення життя вже сьогодні” піднімали ціни й тарифи і створювали штучні конфлікти навколо гуманітарних проблем чи зовнішньої політики, можна зрозуміти, але не можна виправдати.

Лише український народ є єдиними джерелом влади і носієм суверенітету, і лише народ шляхом вільних виборів визначить, якою буде влада в нашій країні.

Однак нашим опонентам вигідна розтягнута в часі політична невизначеність. Вони хотіли б маніпулювати виборами, застосовуючи технології, добре відомі українцям з часів президентської кампанії 2004 року. Це і залякування виборців, і підготовка до масових фальсифікацій, і непрямий підкуп виборців шляхом одноразового підвищення соціальних виплат напередодні голосування.

Ми ніколи не допустимо таких маніпуляцій і закликаємо коаліцію без зволікань узгодити дату виборів і необхідні для їх нормального проведення законодавчі зміни. Якщо наші опоненти не відмовляться від спроб забалакати виборчий процес, це означає, що вони в принципі не готові до діалогу. В такому разі немає жодних причин для ще одного перенесення дати виборів і вони мають відбутися у встановлений Указом Президента термін – 24 червня.

Ми офіційно заявляємо, що “Наша Україна” зацікавлена в участі у виборах усіх політичних сил. Будь-яка партія, яка поважає своїх виборців, має всі можливості до 14 травня провести з’їзди і висунути кандидатів у депутати.

Але якщо якась партія не хоче брати участь у виборах – це її право. Вибори проводяться не для партій, а для народу. Вони відбудуться за будь-яких обставин, а кожен, хто перешкоджатиме волевиявленню громадян, нестиме повну відповідальність за свої дії.

Йдучи на парламентські вибори “Наша Україна” щиро прагне об’єднання всіх демократичних сил. Ми занепокоєні тим, що не всі з них повною мірою засвоїли уроки минулого. Для перемоги демократії вкрай важливо, щоби ідею консолідації заради інтересів України не поглинули особисті політичні амбіції та взаємне поборювання.

«Наша Україна» заявляє, що дотримається всіх узятих на себе політичних зобов’язань. Наша мета – створення у Верховній Раді України VI скликання Коаліції демократичних сил відповідно до Угоди про об’єднану опозицію від 24 лютого, яку «Наша Україна» підписала з Блоком Юлії Тимошенко. Ми закликаємо приєднатися до цієї Угоди інші демократичні сили та спільно працювати заради перемоги на позачергових виборах в ім’я кращого майбутнього українського народу".