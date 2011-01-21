Близнюк - про вибухи у Макіївці: є моменти, про які я не маю права говорити

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК спростував чутки про виявлення в Макіївці нових вибухових пристроїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після урочистостей з нагоди Дня Соборності України біля пам`ятника Т.Шевченку в Донецьку.

«Ніяких інших випадків, окрім тих двох вибухів, які були, принципово за жодним напрямом - ні дзвінків, ні вибухів, ні підкладок, ні нових зарядів - нічого немає і не виявлено», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він закликав журналістів «нічого не вигадувати і не шукати», але додав, що «є моменти, про які я не маю права говорити».

«Там йде розслідування. Там опитують людей, що вони бачили, тобто проводять відповідні дії», - сказав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 20 січня 2011 року в Макіївці прогриміли два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів пошкодження одержали будівлі, потерпілих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей "від людей, які відомі в Макіївці". У листі також вказані механізми і порядок передачі грошей.