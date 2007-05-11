Сівкович розповів про «інтим», від якого всі зігнулися

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів України Володимир Сівкович заявив, що на його думку, країна ніколи не стояла настільки близько до рабства, як сьогодні.

«Зараз ми бачимо дуже яскраву картинку: наші чиновники і політики настільки далекі від демократії і настільки близькі до рабства, що мені стає просто страшно», - цитує депутата прес-служба Партії регіонів.

«У присутності всієї країни, у присутності всіх політиків Ющенко згвалтував Конституцію. І всі зігнулися. Залишилося ще трішки – і Ющенко поставить всіх на коліна. Стоячи на колінах, із зігнутими головами, ми дивитимемося, як далі гвалтують Конституцію. Ось це - те, що нам сьогодні пропонують. Якщо ми на це погодимося, то ніколи не виженемо з себе рабство, воно залишиться в нас ще на покоління, - заявив Сівкович. - Сподіваюся, що не погодимося. Адже не потрібно бути великим суддею Конституційного Суду або законодавцем, щоб побачити це беззаконня. Це все очевидно, наочно і цинічно».