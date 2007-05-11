Азаров поїхав в аеропорт зустрічати Януковича

17:55, 11 травня 2007
Політика
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Робоча група має зібратися завтра

Робоча група з підготовки дострокових виборів продовжить роботу над змінами до виборчого законодавства вже завтра.

Олександр ТУРЧИНОВПро це журналістам повідомив один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ, залишаючи сьогоднішнє засідання у приміщенні Секретаріату Президента.

Він заявив, що о 17.00 робоча група практично припинила свою роботу, оскільки представники Партії регіонів на чолі з Миколою АЗАРОВИМ поїхали в аеропорт зустрічати Віктора ЯНУКОВИЧА.

За його словами, з представників коаліції залишились члени СПУ та КПУ, які з будь-якого приводу продовжують вимагати внесення змін до Конституції України.

О.ТУРЧИНОВ сказав, що завтра, о 10.00, у приміщенні Кабміну робоча група продовжить своє засідання. Водночас, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що завтра фактично є останній день, коли б «робоча група могла видати результат».

За словами О.ТУРЧИНОВА, навряд чи у такому складі засідання робочої групи буде ефективним. О.ТУРЧИНОВ знову наголосив, що його політична сила готується до проведення передвиборчого з’їзду.

Він зазначив, що буквально ще через півгодини сьогоднішнє засідання має закінчитись.

 

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