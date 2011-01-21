Яценюк пропонує ВР утворити Національну конституційну асамблею

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує утворити в країні Національну конституційну асамблею.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”, сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови ВР «Про утворення Національної конституційної асамблеї», автором якого є А.ЯЦЕНЮК.

В проекті зазначається, що завданням конституційної асамблеї буде розробка проекту нової редакції Конституції для винесення його на всеукраїнський референдум.

У пояснювальній записці до проекту зазначається, що в Конституції України єдиним джерелом влади визначено народ, тому він не може бути усунутим від процесу розробки і затвердження нової редакції Основного Закону, але жодного разу за 20 років незалежності України народ не брав участі в прийнятті Конституції, за якою має жити країна.

«Конституція України була змінена в сумнівний спосіб під конкретну людину - Президента ЯНУКОВИЧА. Це дало йому необмежену владу, але це не покращило, а тільки погіршило життя людей”, - прокоментував необхідність створення конституційної асамблеї А.ЯЦЕНЮК За його словами, “покращення життя відчули деякі члени Партії регіонів, а звичайні люди відчули на собі результати псевдореформ – Податковий кодекс і підвищення пенсійного віку тільки початок».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «при такій узурпації владних повноважень однією особою країна не буде розвиватися”. “Інтереси народу, який за Конституцією є єдиним джерелом влади в країні, проігноровані, адже чинна Конституція України не забезпечує прав і свобод людини і громадянина, не гарантує виконання соціальних стандартів життя і економічних реформ, балансу і розподілу гілок влади в країні”, - додав він. При цьому депутат підкреслив, що для того, щоб “зупинити деградацію країни і повернути її на шлях розвитку, Конституція має бути змінена за участю народу і ухвалена на референдумі, але почати цей процес має Національна конституційна асамблея, утворити яку я закликаю парламент».

Лідер «Фронту Змін» зазначив, що до обговорення пропозицій з системного вдосконалення Конституції необхідно залучити Президента України, політичні партії та фракції Верховної Ради. “Мають бути враховані пропозиції парламенту Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, фахівців Національної академії наук, провідних спеціалістів у галузі конституційного права, інших науковців, всеукраїнських правозахисних громадських організацій”, - додав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що підготовлені асамблеєю пропозиції необхідно винести на громадське обговорення, після чого проект нової редакції Конституції України внести на розгляд Верховної Ради України та затвердити всеукраїнським референдумом.

Згідно з проектом постанови, персональний склад Національної конституційної асамблеї формується на паритетній основі окремим рішенням Верховної Ради на підставі відкритих консультацій із Президентом, політичними партіями та депутатськими фракціями парламенту, з урахуванням пропозицій Верховної Ради Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Національної академії наук України, провідних фахівців у галузі конституційного права, інших науковців та всеукраїнських правозахисних громадських організацій.

А.ЯЦЕНЮК пропонує до 1 березня 2011 року провести установче засідання для надання пропозицій положення та персонального складу Асамблеї, подати їх до парламенту, а вже до 1 травня 2011 року провести перше слухання для надання інформації парламенту про стан роботи над проектом нової редакції Конституції.