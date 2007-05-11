Турчинов підштовхує Ющенка застосувати РНБО

Один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов вважає, що президент Віктор Ющенко має прискорити виборчий процес шляхом прийняття рішень щодо нього Радою національної безпеки та оборони.

"Мені здається, що президенту треба доводити своє рішення до логічного завершення, і ті позиції, які були вчора заявлені під час круглого столу, їх треба реалізовувати", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у п’ятницю.

Турчинов нагадав, що під час круглого столу президент "чітко заявив", що в разі нерезультативної роботи робочої групи він "забезпечуватиме реалізацію свого указу саме 24 червня".

"Я вважаю, що це правильний крок, бо нам сьогодні демонстрували бажання працювати, але ж далі демонстрацій це не пішло і результату ми не отримали", - зазначив він.

При цьому, на думку Турчинова, повернення прем’єр-міністра Віктора Януковича не дуже сприятиме пожвавленню переговорів "зважаючи на його звернення до Росії за допомогою".

Водночас, Турчинов спрогнозував, що після приїзду прем’єра його консультації з президентом продовжаться.

Українська правда