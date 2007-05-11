Якби цієї неділі відбулися вибори Президента (опитування)

На президентських виборах найближчої неділі переміг би прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, а нині діючий глава держави Віктор ЮЩЕНКО і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО набрали б приблизно однакову кількість голосів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Інституту політичного моделювання, проведеного у обласних центрах спільно із дослідницьким центром «Імідж-Контроль», які представив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник директора Інституту політичного моделювання Юрій БАУМАН.

“Тут певного роду маленька сенсація, тому що раніше до другого туру президентських виборів залізно виходила пара ЯНУКОВИЧ-ТИМОШЕНКО. А тепер ЮЩЕНКО наздогнав їх, і, якщо мати на увазі специфіку експрес-опитування в обласних центрах, то може трішечки перегнав, тому що і у ЮЩЕНКА, і у “Нашої України” трошки занижені рейтинги, бо в них дуже сильна підтримка на селі”, - зазначив Ю.БАУМАН.

Так, згідно з отриманими результатами, очолює рейтинг прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, якого підтримали б 32,1% серед тих, хто взяв би участь у виборах. Що ж стосується Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЮЩЕНКА, то вони отримали приблизно по 17% (17% і 16,7% відповідно).

“І хто з них вийшов би до другого туру – невідомо. Як до українських реалій, то це дуже серйозний соціологічний факт”, - наголосив Ю.БАУМАН.

Він також повідомив, що згідно з останнім дослідженням, голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ, який зазвичай був “четвертим політиком”, тепер входить до “хвилі трьох політиків другого ешелону, але третім”. Згідно з даними опитування, О.МОРОЗ зараз набрав би 3,2% голосів виборців обласних центрів, пропустивши вперед голову КПУ Петра СИМОНЕНКА (5,2%) та лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА (4,8%). За ними йде голова Народної партії Володимир ЛИТВИН з 2,7% голосів. Проголосували б проти всіх 5,9% респондентів, за іншого кандидата віддали б свої голоси 3,1%, а 4,4% - не пішли б на вибори. Важко було визначитись з відповіддю 4,8% опитаних.