Політологи: ніякої Конституційної асамблеї в Конституції немає
Коментар до ініціативи Януковича
Конституційна асамблея може стати "камуфляжним" органом для демонстрації владою демократичності процесу підготовки та ухвалення змін до Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили на прес-конференції в Києві керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО та науковий директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ, коментуючи ініціативу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про створення Конституційної асамблеї.
"Я думаю, що у виконанні ЯНУКОВИЧА створення такої Конституційної асамблеї буде здебільшого якісь "камуфляжний" орган. Я не думаю, що якщо такий орган буде створюватися, то він дійсно буде створюватися таким чином, щоб в ньому були представлені різні думки, і щоб він дійсно щось реально виробив. Я в це не вірю. На жаль, всі президенти, які створюють такі структури, переслідують свої власні цілі. І ЮЩЕНКО це теж показав", - сказав О.ГАРАНЬ.
Водночас політолог нагадав, що чинна Конституція передбачає лише один спосіб, в якій можуть ухвалюватися зміни до Основного Закону. "Механізм (Конституційної асамблеї - УНІАН) не прописаний в нашій Конституції, і спочатку його потрібно прописати в Конституції, бо інакше ця Конституційна асамблея - це такий консультативний орган з невизначеними повноваженнями", - вважає О.ГАРАНЬ.
"В чому є небезпека, дійсно, це в тому, щоб не використати Конституційну асамблею як якийсь недомократичний інструмент конституційного процесу.
Є порядок внесення змін до Конституції, який закріплений в Основному Законі, що зараз діє. Там все чітко прописано. Там нема ніякої Конституційної асамблеї. Мені здається, що Конституційна асамблея може з`явитися, але вона, скоріше, буде інститутом підготовки і обговорення конституційних змін, але зміни будуть ухвалюватися Верховною Радою", - у свою чергу припустив В.ФЕСЕНКО.
За його словами, тема конституційної реформи має бути представлена в посланні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до парламенту наприкінці лютого або в березні. "Конституційні зміни будуть - це обіцяли європейцям. ЯНУКОВИЧ обіцяв зняти певний негативний контекст у зв`язку з рішенням Конституційного суду, щоб показати, що конституційний процес відбувається нормально, легітимним чином", - переконаний В.ФЕСЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 13 січня Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив про початок найближчим часом роботи над створенням в державі Конституційної асамблеї з метою вдосконалення Основного Закону.
"Велика праця нас чекає щодо удосконалення базових положень Основного Закону, які б відповідали реаліям сучасного світу. Найближчим часом ми розпочнемо роботу зі створення моделі Конституційної асамблеї як ефективного дорадчого механізму, що дозволить узгодити позиції фахівців з конституційного права, політичних експертів, політиків, громадськості", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.