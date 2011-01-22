Політологи: ніякої Конституційної асамблеї в Конституції немає

Конституційна асамблея може стати "камуфляжним" органом для демонстрації владою демократичності процесу підготовки та ухвалення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили на прес-конференції в Києві керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО та науковий директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ, коментуючи ініціативу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про створення Конституційної асамблеї.

"Я думаю, що у виконанні ЯНУКОВИЧА створення такої Конституційної асамблеї буде здебільшого якісь "камуфляжний" орган. Я не думаю, що якщо такий орган буде створюватися, то він дійсно буде створюватися таким чином, щоб в ньому були представлені різні думки, і щоб він дійсно щось реально виробив. Я в це не вірю. На жаль, всі президенти, які створюють такі структури, переслідують свої власні цілі. І ЮЩЕНКО це теж показав", - сказав О.ГАРАНЬ.

Водночас політолог нагадав, що чинна Конституція передбачає лише один спосіб, в якій можуть ухвалюватися зміни до Основного Закону. "Механізм (Конституційної асамблеї - УНІАН) не прописаний в нашій Конституції, і спочатку його потрібно прописати в Конституції, бо інакше ця Конституційна асамблея - це такий консультативний орган з невизначеними повноваженнями", - вважає О.ГАРАНЬ.

"В чому є небезпека, дійсно, це в тому, щоб не використати Конституційну асамблею як якийсь недомократичний інструмент конституційного процесу.

Є порядок внесення змін до Конституції, який закріплений в Основному Законі, що зараз діє. Там все чітко прописано. Там нема ніякої Конституційної асамблеї. Мені здається, що Конституційна асамблея може з`явитися, але вона, скоріше, буде інститутом підготовки і обговорення конституційних змін, але зміни будуть ухвалюватися Верховною Радою", - у свою чергу припустив В.ФЕСЕНКО.

За його словами, тема конституційної реформи має бути представлена в посланні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до парламенту наприкінці лютого або в березні. "Конституційні зміни будуть - це обіцяли європейцям. ЯНУКОВИЧ обіцяв зняти певний негативний контекст у зв`язку з рішенням Конституційного суду, щоб показати, що конституційний процес відбувається нормально, легітимним чином", - переконаний В.ФЕСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив про початок найближчим часом роботи над створенням в державі Конституційної асамблеї з метою вдосконалення Основного Закону.

"Велика праця нас чекає щодо удосконалення базових положень Основного Закону, які б відповідали реаліям сучасного світу. Найближчим часом ми розпочнемо роботу зі створення моделі Конституційної асамблеї як ефективного дорадчого механізму, що дозволить узгодити позиції фахівців з конституційного права, політичних експертів, політиків, громадськості", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.