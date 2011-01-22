Янукович обіцяє «поставити крапку» бізнесу на державі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що влада не нав’язуватиме країні свого бачення конституційних змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у виступі на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України сьогодні.

Говорячи про подальше реформування влади, Президент зазначив, що нею будуть підготовлені умови для незалежної та відкритої роботи Конституційної асамблеї.

«З метою підготовки проекту нового Основного Закону розпочне роботу Конституційна асамблея, яка об’єднає представників всіх зацікавлених політичних сил та громадських організацій, готових до серйозної, професійної дискусії з конституційних проблем», - наголосив він.

Крім того, він поділився планами щодо подальшої реформи державного управління.

«Відбудеться подальше скорочення бюрократичного апарату! Дії чиновників будуть постійно відстежуватися в рамках системи антикорупційних заходів. Бізнесу на державі буде поставлено крапку», - наголосив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, важливим елементом зміцнення демократії стане створення суспільного мовлення, додаткових гарантій відкритості влади та доступу незалежних засобів масової інформації до важливої інформації.