Для Гриценка День Соборності став «святом зі сльозами на очах»

Сьогодні в Україні склалася така ситуація, коли День Соборності держави став «святом зі сльозами на очах» для мільйонів громадян, від Донецька до Волині, від Криму до Сумщини.

Про це, як повідомили УНІАН у партії «Громадянська позиція», заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, голова “Громадянської позиції” Анатолій ГРИЦЕНКО під час виступу на віче з нагоди Дня Соборності України на Софійській площі в Києва.

«День Соборності показав, нас об’єднують не партії і не політики, нас об’єднують проблеми і власна тривога за те, щоб Україна відбулася як європейська держава», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, люди сьогодні розуміють, що нас об’єднує та хто нас роз’єднує, і це потрібно донести до всіх.

«За період правління ЯНУКОВИЧА ніхто не відчув, що його родина живе впевненіше, краще і з оптимізмом дивиться у завтрашній день. Ніхто не вірить, що після судової реформи ЯНУКОВИЧА можна піти в суд і без хабара захистити свої права. Ніхто не вірить, що Україна ЯНУКОВИЧА, та, яку він будує для людей, буде європейською державою, яка проводитиме самостійну політику. Немає таких людей на цій площі і немає таких по всій Україні. Немає у Луганську, немає у Львові, Черкасах, Вінниці, ніде», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Голова «Громадянської позиції» підкреслив, що “влада Януковича робить ставку на силу, на тиск, на штики”. «Тому хочу, щоб ЯНУКОВИЧ почув те, що я скажу: На штиках сидіти дуже незручно і довго всидіти не вдасться», - наголосив він.