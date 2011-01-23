Тимошенко подарувала Любомиру Гузару букет білих троянд

22 січня після святкування Дня Соборності на Софійському Майдані Юлія Тимошенко відвідала «Різдвяну просфору з патріархом» - прийом з нагоди Різдвяних свят та 10-річчя „патріаршого служіння” глави Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Про це повідомляє офіційний сайт партії "Батьківщина"

Під час прийняття Юлія Тимошенко мала коротку розмову з „Главою і Отцем” УГКЦ, під час якої тепло привітала Предстоятеля зі святами та подарувала букет білих троянд.

Також лідер партії «Батьківщина» поспілкувалася з сотнями вірян Української греко-католицької церкви та іншими гостями, які були присутні на святі у приміщенні Міжнародного виставкового центру у Києві, поблизу кафедрального собору Воскресіння Христового, що нині будується.