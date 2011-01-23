Хто представляв Україну на інавгурації Лукашенка

На інавгурації Олександра Лукашенка Україну представляв посол Роман Безсмертний. Як повідомили в українському МЗС, Київ взяв до уваги бойкот інавгурації з боку ЄС, однак економічні зв’язки з Мінськом важливіші.

Україна не вдаватиметься до різких кроків у відносинах з Білоруссю, оскільки, на відміну від країн ЄС, Київ має набагато тісніші економічні зв’язки з Мінськом, сказав в інтерв’ю Deutsche Welle директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. За його словами, нині в Україні не йдеться про санкції проти Білорусії, як до цього закликають країни Євросоюзу. Водночас українська сторона не поділяє підхід білоруської влади до відносин з опозицією і в цьому Олександру Лукашенку доцільно було зробити крок назустріч опозиціонерам, аби зняти занепокоєння, які є в ЄС, зауважив Волошин.

Представник зовнішньополітичного відомства відзначив, що Україну на інавгурації білоруського президента представляв посол у Мінську Роман Безсмертний. «У політичному плані ми не робитимемо ніяких різких кроків. Антибілоруських настроїв в Україні ані на рівні еліт, а ні на рівні суспільства немає. Але водночас ми не можемо ігнорувати факт, що вибори в Білорусії міжнародними організаціями визнані такими, що не відповідають демократичним стандартам. І в принципі рівень нашої присутності на інавгурації сам за себе говорить», - сказав Олег Волошин. На запитання Deutsche Welle, чи надходило запрошення на інавгурацію Лукашенка українському президенту чи прем’єру, або на адресу керівництва Верховної Ради, Волошин відповів, що не може надати таку інформацію.

У відносинах з Білоруссю Україні доведеться балансувати між власними економічними інтересами і позицією Євросоюзу та Росії щодо відносин з Мінськом, вважає політолог Олександр Палій. «Україно-європейськиим відносинам зашкодить не стільки співпраця з Мінськом (бо ж це здебільшого економічна співпраця), скільки внутрішнє зменшення свободи слова в самій Україні. Тобто наше уподібнення до Білорусі в політичній системі, яке стає дедалі більш очевидним», - вважає Палій.

Напередодні Нового року президент Янукович привітав Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах услід за керівництвом Росії та главою російської православної церкви Кирилом. Про це повідомили в адміністрації президента Білорусі. Утім, інформацію про це прес-служба українського президента не поширювала. Нагадаємо, після виборів 19 грудня за ґратами залишаються десятки білоруських опозиціонерів, які брали участь в акціях протесту проти фальсифікації виборів.