Томенко тішиться, що парламент ще не зовсім декоративний

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО позитивно оцінює те, що нинішній склад парламенту не до кінця перетворився в орган, який виконує лише декоративну функцію.

Про це він заявив в інтерв'ю «5 каналу».

"Фактично сьогодні склалася така інституційна диспозиція, за якою ієрархія влади виникає таким чином - Президент, Адміністрація Президента, прем'єр-міністр, Кабінет міністрів і тоді парламент аж на п'ятому місці. До того парламент все-таки конкурував за друге-третє місце", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, після зміни влади частина депутатів "прокинулися" в іншому парламенті, з іншими функціями, з іншим статусом і з неможливістю навіть опосередковано впливати на ситуацію в країні. "Звичайно, це деморалізує. І більшість деморалізує, і опозицію", - додав віце-спікер.

Водночас, вважає М.ТОМЕНКО, парламент зберіг дві функції, які не дають, «на щастя, дійти до того рівня парламентаризму, як у Білорусі чи інших країнах, де парламент фактично збирається для того, щоб погодити рішення, які давно ухвалені».

«Парламент попри все є тим місцем, де можна почути іншу точку зору. Її не врахують і вона мало вплине на прийняття рішення, але, у всякому разі, журналісти і слухачі парламентського телеканалу "Рада" можуть зрозуміти, у якій країні ми живемо і що відбувається", - наголосив він.

За словами М.ТОМЕНКА, другий позитив - це певне існування елементу парламентського контролю. "Якщо не генеральний прокурор, то хоч перший заступник генерального прокурора прийде. Він не скаже достеменно, чому всупереч здоровому глузду когось там затримали чи забрали під арешт, але загально ми бачимо, хто представляє владу й озвучує її позицію", - додав він.

Саме ці дві функції, зауважив М.ТОМЕНКО, не дають йому права бути категоричним і стверджувати, що Верховна Рада у своїй роботі повертається до часів Радянського Союзу. "Елементи парламентаризму все-таки збереглися", - сказав він.