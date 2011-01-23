Герман обіцяє відстоювати права українців у Росії

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявила, що влада відстоюватиме права українців у Росії перед керівництвом Федерації.

На цьому вона наголосила в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу".

"Ми будем робити все, щоб українці в Росії мали права, мали можливість для свого національного, культурного розвитку. І я думаю, що ми будемо в цьому досить тверді і переконливі, і будемо відстоювати права цих людей перед російським керівництвом", - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, Об'єднання українців Росії та Федеральна національно-культурна автономія українців Росії закликали владу Росії припинити тиск на організації.

"Як випливає зі слів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, органи державної влади взяли курс на зачистку організованого українського руху в країні, підміну його новоствореними псевдоукраїнськими організаціями", - йдеться в заяві правлінь двох організацій.

Організації звернулися до органів влади РФ з вимогою припинити тиск на українські організації Росії та нормалізувати ситуацію навколо Бібліотеки української літератури в Москві.

Зазначається, що останнім часом ускладнилася ситуація навколо українських громадських організацій у Росії.

Українці Росії також попросили про допомогу в захисті своїх прав і свобод Організацію з безпеки і співробітництва в Європі, президента Віктора ЯНУКОВИЧА, Верховну Раду, Кабмін, Світовий конгрес українців, Українську всесвітню координаційну раду, українську та міжнародну громадськість.