Томенко про вибори: після історичної заяви глави АП немає що гадати

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що за внесення змін до Конституції, якими передбачається проведення парламентських виборів у 2012 році, проголосують не більше 320 народних депутатів.

Про це він заявив в інтерв`ю “5 каналу”.

За словами М.ТОМЕНКА, сьогодні немає сумнівів, що парламентські вибори відбудуться саме наступного року, і на це погоджується вся команда Президента.

"Після історичної заяви глави Адміністрації Президента, який, вочевидь, програв протистояння іншому угрупуванню всередині Партії регіонів за дату виборів і погодився, що вибори будуть у 2012 році, уже нема що гадати", - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, конституційна більшість у Верховній Раді для ухвалення відповідного рішення буде. "Але я думаю, все-таки, максимальна кількість - не більше 320 голосів", - сказав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі змінами до Конституції України, чергові вибори до ВР мають відбутися у жовтні 2012 року, а вибори Президента - у березні 2015 року.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що за остаточне ухвалення відповідних змін проголосують 400 народних депутатів.