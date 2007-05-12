Богатирьова назвала дату виборів

Коаліція вважає за доцільне, щоб дострокові парламентські вибори відбулися 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком засідання робочої групи з підготовки до позачергових парламентських виборів повідомила журналістам координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, напрацювання, які сьогодні є у коаліції, такі, що з ними можуть погодитися політичні опоненти. Крім того, вона зауважила, що саме тоді «ми зможемо розпочати роботу по тих часових рамках, які закладені у «дорожній карті».

У свою чергу народний депутат V скликання від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ сказав журналістам, що «дорожня карта» складена на основі того протоколу, який був погоджений ще на першій зустрічі робочої групи, а також розроблено законопроекти, пункти «дорожньої карти», які були погоджені і зі стороною Президента України, і з опозицією.

Водночас голова партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО сказав журналістам: «Їхні (коаліційні – УНІАН) пропозиції - не нові. Вони виходили з ними ще декілька тижнів тому. Тому, якщо це крок назустріч, то я не знаю, що тоді крок не назустріч».

При цьому він зауважив, що опозиція, звичайно, готова обговорити усі документи, які необхідно приймати для якісного проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Однак, сказав В.КИРИЛЕНКО, є «непродуктивним» залишати країну у невизначеності ще на півроку, «тому ми вважаємо, що позачергові вибори мають відбутися якнайшвидше».

За словами В.КИРИЛЕНКА, відповідний указ Президента «говорить про 24 червня (дата виборів)».

Втім, лідер «Нашої України» зауважив: «Ми готові зробити кроки назустріч і переглянути ту дату, яка буде прийнятна для кожних політичних сил», але це не може бути та дата, яку пропонує коаліція, «яка виводить нас фактично на початок наступного року».

На одне із запитань, яке стосувалося досягнення компромісу, В.КИРИЛЕНКО відповів: «Я думаю, що компроміс можливий, але тільки розумний компроміс».