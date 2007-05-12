Янукович сьогодні збирається до Ющенка

Обговорюватимуть підсумки засідань Спільної робочої групи

У суботу, 12 травня, Президент Віктор Ющенко проведе зустріч з Прем’єр-міністром Віктором Януковичем, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента. Головна тема зустрічі – підсумки засідань Спільної робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів. Українська правдаз посиланням на керівника головної служби інформаційної політики Секретаріату президента Ларису Мудрак, стверджує, що початок зустрічі Ющенка з Януковичем заплановано на 13.00. Орієнтовно сьогоднішнє засідання робочої групи, яке відбувається в Кабінеті Міністрів, має закінчитися близько 12.30.

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